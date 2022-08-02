انت الان تتابع خبر من هو زعيم القاعدة أيمن الظواهري؟.. كان طبيب وبقي زعيم تنظيم إرهابي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها استهدفت اليوم أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، ولذلك بدء الجميع يبحثون عن معلومات كثيرة عنه، ووضعته المخابرات الأمريكية أمام أعينها واستهدفته طائرة مسيرة في أفغانستان في عملية عسكرية نوعية نفذتها أمريكا قبل أسبوع على مبني سكني في العاصمة الأفغانية كابول.

من هو زعيم القاعدة أيمن الظواهري؟

ويتساءل الجميع عن شخصية أيمن الظواهري وهو ولد في القاهرة وعائلته من قبيلة النفعيات التي تنتسب لنافع بن ثوران بن عوف بن ثعلبة وأغلبهم يقيم في محافظة الشرقية في 19 يونيو 1951، وتولى زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي بعد أسامة بن لادن مؤسس التنظيم، وكان ثاني أهم قيادة في التنظيم الإرهابي وكانت المخابرات الأمريكية وضعت مكافأة 25 مليون دولار لكل من يكشف عن أي معلومة عنه.

وبالرغم من أنه ينتمي إلى عائلة ثرية ولها أصول صوفية وينتمي لها بعض الرموز الازهرية، إلا أنه انسق عن مسيرة عائلته، ووالده من أشهر الأطباء، وتخرج الظواهري من كلية الطب وعمل إلى فترة طبيباً قبل أن ينتمي لتنظيم الجهاد العسكري المحظور ويتولى قيادته، وأسراته كانت سرية وجده فضيلة الإمام الاكبر محمد الأحمدي الظواهري شيخ الجامع الأزهر، وجده لأمه كان واحد من رجال الأدب وعم والده كان أحد أمناء جامعة الدول العربية.