انت الان تتابع خبر. تزايد اعداد المقتحمين بالمسجد الاقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتزايد أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، الاثنين، في ظل سكوت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب.



ووصف الخطيب ما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات الآن "غير طبيعي"، مشيرا لوجود دعوات مستمرة لاقتحام المسجد.



وبين أن المتطرفين يقتحمون المسجد بحماية شرطة الاحتلال الإسرئيلي، مؤكدا إعلام الحكومة الأردنية بآخر التطورات وهنالك عمل مستمر من الأردن بهذا الخصوص.



"لا نريد العمل على إثارة المشاعر ولكن على الحكومة الإسرائيلية لجم هؤولاء المتطرفين ووقف كل ما يسيء للمسجد الاقصى المبارك" بحسب الخطيب



حذرت الهيئات والمرجعيات الإسلامية في القدس المحتلة الاثنين من "الدعوات التحريضية المستمرة بالغة الخطورة الصادرة على المواقع التابعة لما تسمى جماعات الهيكل المزعوم، والتي نشرت مؤخرا مخططا جديدا وخطيرا تطالب فيه توسيع باب المغاربة المصادرة مفاتيحه من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، وذلك لتمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد أكبر"، وذلك وفق بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، وديوان قاضي القضاة في القدس ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك.



