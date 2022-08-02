انت الان تتابع خبر مشهد مرعب يحبس الانفاس.. شاهد لحظة انهيار جزء من مدرجات نادي الاتحاد الليبي وسقوط الجماهير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها مساء السبت، سقوط جزء من مدرجات نادي الاتحاد على المشجعين، عقب فوز النادي بالدوري الليبي.

وتابع، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.