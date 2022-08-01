انت الان تتابع خبر دجاج التنمية – حملات للمقاطعة بعد ارتفاع أسعارها في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت العديد من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تدعو إلي مقاطعة دجاج التنمية بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام الماضية.

وقامت الحكومة السُّعُودية برفع أسعار دجاج التنمية نتيجة الزيادات التي حدثت في سعر الأعلاف اللازمة لتربية الدجاج على المستوي العالمي نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

وأوضحت حملات المقاطعة الاستمرار في هذه الدعوات حتي التراجع عن قرار رفع أسعار دجاج التنمية، مشيرة أنها سوف تقوم بتوسيع هذه المقاطعة خلال الساعات القادمة.

وطالبت الحملات بتعديل أسعار دجاج التنمية بما تتناسب مع الوضع الاقتصادي لبعض الأسر التي لا تستطيع شراء اللحوم البيضاء والدواجن في بعض الأحيان.