انت الان تتابع خبر وظائف جدارة 1444.. الموقع بيسقبل كل طلبات التقديم للعمل بالتربية والتعليم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن توفير 11547 وظيفة تعليمية للجنسين، وهو يكون بنظام التعاقد الرسمي طبقاً إلى اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهذا يكون في أكثر من تخص مختلف، وتم البدأ في التقديم من خلال جدارة اليوم وسوف تنتهي يوم 7 أغسطس.

رابط وظائف جدارة 1444

وتعد منظومة جدارة هي الخاصة بتوظيف إلكتروني والتابعة إلى الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ويستطيع المواطنين طالبي العمل من تقديم طالبات التوظيف في الجهات الحكومية التي تتوافق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، والتقديم يكون من خلال هذا الرابط.

التخصصات المطلوبة

مدرس لغة إنجليزية.

مدرس رياضيات.

إدارة أعمال.

كيمياء.

فيزياء.

أحياء.

مهارات رقمية.

خطوات التقديم في وظائف جدارة بالتعليم 1444