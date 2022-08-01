انت الان تتابع خبر قصة وسام السويلمي.. كشفت معاناتها بعد الهروب لألمانيا واكتشفت أنه ليس الحل. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتاة السعودية وسام السويلمي، وهذا بعدما عادت من ألمانيا ووجهت رسالة لكل الفتيات الذين يريدون أن يهربوا من المملكة، وتصدر هاشتاج “وسام في السعودية” الترند على تويتر، وهذا بعد عودتها من ألمانيا إلى الرياض.

قصة وسام السويلمي بعد هروبها لألمانيا

وحرصت وسام السويلمي على نشر مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” ووضحت فيه قصتها ومعاناتها بعدما هربت من أهلها إلى ألمانيا، وقالت “لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، فالهروب من المشكلة ليس بحل، وأنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك وجوازك والسعادة الموجودة بوطنك”.

معاناة وسام السويلمي بعد هروبها من أهلها لألمانيا