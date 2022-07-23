نهاية سفر البنغلاديش فوق القطار بقرار تاريخي من المحكمة ينهي هذه الظاهرة الغريبة والخطيرة

صدر قرار قضائي من المحكمة العليا في بنجلادش،الخميس 21يوليو/تموز2022م ، بحظر السفر على أسطح القطارات.

وقال نائب المدعي العام أمين الدين مانيك لوكالة فرانس برس : “بعد قرار المحكمة العليا اليوم ، لا يمكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيين على السطح من الآن فصاعدا” .

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انت الان تتابع خبر. متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد مسؤولي السكك الحديدية في حالة حدوث انتهاكات ، نتيجة هذه العادة السائدة في بنجلادش. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مضيفاً أن القرار جزء من حملة للقضاء على الفساد في شركة السكك الحديدية في بنغلاديش .

وتعد ظاهرة السفر على أسطح القطارات والعربات ، سائدة في بنجلادش للأشخاص الأكثر فقرًا ، في السفر على أسطح القطارات مجانًا أو عندما تزدعم القطارات.