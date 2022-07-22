انت الان تتابع خبر. اضرابات واحتجاجات .. توقف وزارة الإعلام اللبنانية عن العمل

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رياض - احمد صلاح -أعلنت وزارة الإعلام اللبنانية، توقفها عن العمل صباح الجمعة، للمرة الأولى منذ تأسيسها، بفعل إضراب مفتوح ينفذه موظفو الوزارة، احتجاجا على تدني رواتبهم، وفق مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت.



وبحسب المراسل، فإن إضراب القطاع العام المفتوح في لبنان منذ خمسة أسابيع شل مختلف القطاعات وتسبب بتأخير معاملات المواطنين، وقد انضمت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية وسائر دوائر وزارة الإعلام إلى الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم.



وأشار إلى أن الحكومة عقدت سلسلة اجتماعات لمحاولة تلبية ما أمكن من طلبات موظفي القطاع العام، إلا أن ما تقرر بهذا الصدد لم يرض رابطة العاملين في القطاع العام فقررت الاستمرار في الإضراب.



وصدر عن "الوكالة الوطنية للإعلام"بيانا جاء فيه "أنها وجدت نفسها مكرهة على الإضراب بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحس الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل".