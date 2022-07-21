انت الان تتابع خبر وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية.. رابط طموح هيساعدكم تقدموا بسهولة.والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت السلطات السعودية بالإعلان عن وجود وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، وهذا من خلال منصة الترقيات طموح، وهي للكثير من التخصصات ويبحث عنها الجميع ممن يريدون الإلتحاق بالكير من الوظائف الهامة فيها.

تخصصات مطلوبة لشغل وظائف الخدمات الطبية

وظائف صحية وطبية

رئيس كتبة

كاتب أول

اختصاصي صحي

مراقب أصول ثابتة

محلل عروض منافسات

إحصائي في إدارة مراقبة المخزون

منسق إدارة النقل وصيانة السيارات

مشرف سائقين تابع لإدارة النقل وصيانة السيارات

إداري عقود

منسق مناقصات تابع لإدارة تخطيط الموارد ومراقبة المخزون

مساعد إداري

منسق

مراقب مخزون

مدير المالي.

شرط التقديم في الوظائف السعودية الخالية

لابد أن يكون سعودي الجنسية.

لابد أن يجيد مهارات الحاسب الآلي وتطبيقاته.

يتوفر عنده المهارات التي تخص كل وظيفة على حدة.

رابط طموح للتقديم في وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية

ويكون التقديم على وظائف الخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، من خلال زيادة رابط وظائف الخدمات الصحية في وزارة الدفاع من هنا.

وتريد السعودية أن تدعم رأس المال البشري وتحسين البيئة الخاصة بالعمل الذي يرتبط بالإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الدفاع، وهذا عن طريق إطلاق منصة الترقيات الإلكترونية طموح.