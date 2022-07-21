انت الان تتابع خبر بايدن مصاب بالسرطان زلة لسان جديدة تفضح الحالة الصحية لبايدن. والبيت الأبيض يصدر توضيحاً سريعاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعل النقاش حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد زلة لسان في سياق خطابه حول الاحتباس الحراري في ماساتشوستس، حين تحدث عن الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط قرب منزل طفولته في مدينة كليرمونت، بولاية ديلاوير: «لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد».

وتساءلت صحيفة «نيويورك بوست» عما إذا كان الإعلان زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، أو إعلاناً رسمياً عن إصابته بالمرض.

وتعليقًا على تصريحات بايدن، أعاد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، نشر تغريدة الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تتضمن التقرير الصحي الخاص بايدن الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعاني من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل توليه المنصب العام الماضي.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أن بايدن أزال العديد من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، مستندة إلى تقرير عن صحة بايدن في نوفمبر 2021.

وقال الدكتور كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس بايدن، في تقريره العام الماضي، إنه لا توجد مناطق يشتبه في إصابتها بسرطان الجلد في هذا الوقت، ولا يزال يخضع للمراقبة بحثًا عن الآفات.