انت الان تتابع خبر بوتين: قمة طهران الثلاثية كانت مفيدة جدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت إيران وروسيا وتركيا بيان مشترك بختام قمة ثلاثية عقدت الثلاثاء، في طهران، جاء فيه التاكيد على مواصلة التعاون "للقضاء على الإرهابيين" في سوريا، في ظل تلويح أنقرة بشنّ عملية عسكرية تستهدف الأكراد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنّ المحادثات الثلاثية بشأن النزاع السوري، التي أجراها في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، كانت "مفيدة جدا".

وإثر القمة الثلاثية قال بوتين في خطاب نقل وقائعه التلفزيونان الإيراني والروسي إنّ "اللقاء كان مفيدا جدا (...) ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلّق بسوريا"، داعيا نظيريه إلى زيارة روسيا "قبل نهاية العام" لعقد قمة جديدة بهذا الشأن.

وأعربت الدول الثلاث عن تصميمها "على مواصلة تعاونها القائم للقضاء في نهاية المطاف على الأفراد والمجموعات الإرهابية"، معربة عن "رفض كل المحاولات لخلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة مكافحة الارهاب، بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة".