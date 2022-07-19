انت الان تتابع خبر الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهم الإرهاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعى القضاء التونسي رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للاستماع لإفادته الثلاثاء، على ذمة قضايا إرهاب.

وذكرت قناة "الزيتونة" التونسية الخاصة أن قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر "استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الثلاثاء".

وأوضحت أن الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، أعلمت الغنوشي بالاستدعاء الموجه إليه.

وأضافت أنه سيتم تنظيم "وقفة تضامنية" مع الغنوشي "تنديدا بالمحاكمات العشوائية في إطار التصفيات السياسية".

ونقلت عن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الرئيس "قيس سعيد قد يعتقل راشد الغنوشي وعددا من السياسيين من الصف الأول قبل الاستفتاء لإرضاء أنصاره".

وكانت جمعية "نماء تونس" أصدرت بيانا نفت فيه ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من اتهامات للجمعية حول مصادر تمويلها وأنشطتها، ووصفتها أنها "أخبار زائفة واتهامات باطلة".