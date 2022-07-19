انت الان تتابع خبر مصدر: بايدن يصبح طفلا إذا لم يتعاط دوائه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتناول الرئيس الأمريكي جو بايدن أقراصا خاصة لتحسين قدراته المعرفية قبل إلقاء الخطب، وفق تاكر كارلسون، المعلق السياسي الأمريكي ومضيف برنامجه الخاص بقناة فوكس نيوز.

وأبلغ كارلسون بأن مصدر شاهد الرئيس الأمريكي يتعاطى الدواء خلال الحملة الانتخابية لعام 2020. وقال إن بايدن قبل تناول الحبوب، تصرف "كطفل صغير"، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقل عن الشاهد قوله بهذا الشأن: "ما كان لكم أن تتواصلوا معه. ثم بعد تناول الحبوب تغير تماما، لأنه كان يتعاطى المؤثرات العقلية ومن الجلي أنه ما زال يتناولها".

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذا الأمر، ووفقا لآخر تقرير صادر عن طبيب بايدن، فإن الرئيس الأمريكي يتناول دواءً بسبب عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والحساسية الموسمية، ولا يعتبر أي من هذه الأدوية من المعززات الإدراكية.

في الوقت نفسه، بحسب صحيفة ديلي ميل، في عام 2020، تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أيضًا عن هذا الأمر: "ادعى ترامب مرارا من دون دليل أن بايدن يتعاطى مخدرات قوية".

وخلص كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز بيتر بيكر في 10 يوليو إلى أن بايدن من غير المرجح أن يكون قادرًا على الترشح لولاية ثانية لأسباب صحية. وبحسب المقال، تظهر استطلاعات الرأي العام أن العديد من الأمريكيين يعتبرونه هرما للغاية.

وصرّح طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون في أبريل، بأن القدرات الإدراكية لبايدن تدهورت لدرجة أنها أصبحت تمثل "قضية أمن قومي"، مشيرا بوجه خاص إلى أن رئيس البيت الأبيض يعاني من البطء في الكلام ومن كثرة زلات لسان.