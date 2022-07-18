انت الان تتابع خبر الجامعة السعودية الالكترونية 1444.. اعرفوا خطوات وشروط القبول فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بالإعلان عن بدء استقبال طلبات الطلاب ممن يحملون الثانوية العامة وكل ما يعادلها، وهذا لدراسة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد 1444، ويبحث عن موعد التقديم جميع الطلاب حالياً.

موعد التقديم في الجامعة السعودية الالكترونية 1444

وبدأ التقديم في الجامعة السعودية الالكترونية 1444 اليوم الاحد 18/12/1443 هجرياً والموافق 17/7/2022، وهذا للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1444 ووصل عدد فروع الجامعة لحوالي 11 فرع منتشر في العديد من المناطق بالسعودية.

خطوات التقديم في الجامعة السعودية الالكترونية 1444

الدخول على بوابة القبول في موقع الخدمة السعودية الإلكترونية من هنا.

وكتابة كل البيانات المطلوبة بدقة وشكل صحيح.

ادخال 4 رغبات بحد اقصى والتاكد من ترتيب هذه الرغبات بدقة.

ولابد أن يتم التاكد من اتمام عملية تقديم طلب القبول في الجامعة.

متابعة حالة الطلب في بوابة القبول بالجامعة باستمرار.

شروط التقديم في الجامعة

لابد على المتقدم أن يقوم باحضار نتيجة اختبارات القدرات واللغة الانجليزية.

القبول في الجامعة بالاعتماد على النسبة الموزونة.

يجب أن يوجد هوية وطنية نظامية سارية.

ولابد ان يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة وما يعادلها.

ويكون المتقدم قد أدى الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة.

الوضع في الاعتبار أن كلية العلوم الصحية لا تقبل إلا خريجي المسار العلمي فقط.