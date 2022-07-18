انت الان تتابع خبر أبشر تغيير المؤهل الدراسي.. بيقدم خطوات التغيير للجميع بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد حالياً تحديث وتطوير كل خدمات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الإلكترونية من خلال منصة أبشر، وقد تم الإعلان من خلال وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بـ السعودية عن تقديم 4 خدمات جديدة ومن بينها خدمة المؤهل الدراسي من خلال منصة أبشر، وكشفت الوكالة الخطوات الخاصة بإجراء هذا التغيير.

أبشر تغيير المؤهل الدراسي تعرف على الخطوات

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية من هنا.

من داخل قسم خدماتي إختيار خدمات.

وبعدها اختيار الأحوال المدنية.

واختيار مركز الرسائل والطلبات للاحوال المدنية.

النقر على طلب جديد واختيار المنطقة “وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية”.

واختيار الخدمة “خدمات السجل المدني”.

وبعد هذا اختيار الخدمة الفرعية “تعديل المؤهل الدراسي”.

كتابة وصف الطلب “شرح التعديل المطلوب.

وإرسال الشهادة في قسم المرفقات وأنه في حال حصول المستفيد على المؤهل الدراسي من الخارج ولابد من إرفاق المعادلة.

والنقر على تقديم الطلب.

خدمات جديدة تقدمها منصة أبشر

تعديل المؤهل الدراسي.

تصحيح الأسم باللغة الإنجليزية.

تصحيح الحالة الإجتماعية.

ربط السجلات المدنية لكل الأبناء بالأم.

خدمة تحسين المطورة والحديثة.