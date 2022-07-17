انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن استعداده لشن هجوم عسكري على ايران والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الأركان في جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، أن الجيش مستعد لهجوم عسكري "بقوة" في حال فشلت الدبلوماسية مع ايران، مشيرا الى أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، أمر واجب.

وقال كوخافي: "التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل وجيش الاحتلال يستعد لذلك".

وأكد أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، "واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".

وكان قد أكد قبل أيام أن إيران تشكل خطرا إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأميركي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران وأذرعها.

وأضاف أن علاقة تل أبيب مع واشنطن ركيزة أساسية في مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.