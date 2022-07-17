انت الان تتابع خبر انباء عن تحرك عسكري اسرائيلي على حدود لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم ، سلسلة تحركات للجيش الإسرائيلي.

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت إن قوة إسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي بين مستعمرة المطلة وسهل مرجعيون حتى جسر نبع الخرار.

وأضاف أن عناصر الدورية كانوا يتوقفون بمحاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه بالتزامن مع تسجيل دوريات إسرائيلية مماثلة على الطرقات الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولا إلى موقع تلة الرياق.