انت الان تتابع خبر اميركا: تأشيرات الزيارة للسعوديين 10 سنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 و بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من بداية آب المقبل.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، أوضحت البعثة في بيان صحفي، السبت، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

وبموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، قد يتأهل المواطنون السعوديون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والراغبين في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة لا تقل عن 48 شهراً، للحصول على إعفاء من المقابلات الشخصية للحصول على التأشيرة.