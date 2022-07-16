العراق: إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل

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رياض - احمد صلاح - اقترح رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، خلال قمة جدة، إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصـر والأردن.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال القمة التي حضرها الرئيس الأميركي جود بايدن أن البنك "يهتمّ بالتنمية الإقليمية المستدامة عبر تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع: "يضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السـريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، كما يموّل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغيّر المناخ".

وقال الكاظمي إن قمة جدة تأتي "وسط تحديات إقليمية ودولية حساسة وأيضاً وسط آمال وتطلعات كبيرة أن تثمر جهود التعاون ومدّ جسور الثقة وتغليب لغة الحوار من أجل تحقيق بيئة آمنة ومستقرة تضمن الحياة الكريمة لشعوب المنطقة".

وتحدث عن "دور أساسي للعراق بتعاون أشقائه وجيرانه وأصدقائه في محاربة الإرهاب والانتصار على تنظيم ‘داعش‘ ولكن لا يزال أمامنا طريق إضافيّ لاقتلاع جذور الإرهاب ما يستدعي تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله عبر التعاون الأمنيّ المشترك وتبادل المعلومات والخبرات".

وقال إن "المخاطر التي أفرزتها تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي لشعوبنا وتأمين إمدادات الطاقة".

واعتبر الكاظمي أن منطقة الشرق الأوسط "تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغيير المناخيّ وأزمة المياه ومخاطر التصحّر" إضافة إلى "التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا. وكل هذه الأزمات تستدعي أن نتحرك متكاتفين وموحدين لمواجهتها".

وقال إن "اللقاءات والمؤتمرات الثلاثية التي جمعت العراق بجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قد انتجت رؤيةً مشتركةً لفتح ... التعاون والتكامل في مجالات مختلفة".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق خطى ودول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمةً لتمتين علاقاتهم الرامية إلى تحقيق التكامل في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق، أبرمنا اتفاقين للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي"، لافتا النظر إلى "مضي" العراق في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر.