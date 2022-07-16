انت الان تتابع خبر انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية.. مباشر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت في المملكة العربية السعودية، ظهر السبت، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والعراق.

وقد استهل الزعماء بداية القمة بالتقاط صورة تذكارية للحدث.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة إن "اجتماعنا اليوم يأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبرى".

ودعا إيران إلى التعاون مع دول المنطقة وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى.

كما دعا بن سلمان إلى الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وأضاف إن المملكة العربية السعودية سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل.