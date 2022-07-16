مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

انت الان تتابع خبرمصرع 14 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب شخص آخر، جراء تحطم طائرة مروحية عسكرية مكسيكية من طراز «بلاك هوك» في ولاية سينالوا شمال غربي البلاد.

ونقل موقع "يورو نيوز" عن البحرية المكسيكية قولها في بيان، السبت، "كان على متن المروحية 15 شخصا".

وذكرت البحرية أن التحقيق جار لمعرفة سبب تحطم الطائرة، موضحة أن الحادث لا علاقة له بعملية اعتقال أحد أباطرة المخدرات رافائيل كارو كوينتيرو "69 عامًا"، التي جرت أمس، في جزء آخر من ولاية سينالوا.

فيما ربط محللون الحادث بإمكانية صلته بعملية اعتقاله.

يشار إلى أن المكسيك شهدت، في شباط 2021، تحطم طائرة عسكرية من طراز "ليرجيت 45" ،أثناء إقلاعها من مطار "إل لينسيرو" في ولاية فيراكروز، شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع ستة جنود.