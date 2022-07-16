انت الان تتابع خبر طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا للمقاومة جنوبي غربي مدينة غزة، وموقعا آخر غربي مخيم النصيرات وسط القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان الناطق بلسان جيش الاحتلال، أعلن فجر اليوم عن تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان ومحيطها، حيث جرى اعتراض صاروخ فوق عسقلان أما الآخر فسقط في منطقة مفتوحة شمال المدينة.