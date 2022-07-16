انت الان تتابع خبر تعرف على السيارة الوحش التي اصطحبها بايدن معه للسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط السيارة الرئاسية المعروفة باسم "الوحش"، التي يُقدَّر ثمنها بنحو 1.5 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تحمل السيارة الليموزين الرئاسية التي استقلها بايدن لوحة معدنية عليها رقم 46 (باعتبار أنه الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة).

وتعد السيارة الرئاسية المُصنَّعة خصيصًا للرجل الأول بالولايات المتحدة الأمريكية من أبرز امتيازات الرئيس الجديد، وستظل في خدمته طوال السنوات الأربع المقبلة.

وتُعرف سيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باسم "الوحش" لكِبَر حجمها، ووزنها. وهي من طراز "كاديلاك"، ومصنوعة خصيصًا للخدمة السرية الأمريكية، وقادرة على استيعاب نحو 7 ركاب بشكل مريح.

وتقدر تكلفة السيارة "الوحش" بنحو 1.5 مليون دولار، حسبما ورد في تقرير فيديو نشرته (CNN)، وهي مجهَّزة بأجهزة رؤية ليلية، وبإغلاق مُحْكم، يوفِّر الحماية ضد مواد القتال الكيميائية، وإطارات مضادة للرصاص، وأبواب فولاذية، يبلغ سمكها نحو 20 بوصة، وتحتوي على أكياس دم مطابقة لفصيلة دم بايدن.

وسيارة "الوحش" الحالية تم دخولها الخدمة عام 2018 بديلةً للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدمها هو الرئيس السابق دونالد ترامب. وهناك أكثر من سيارة من نوع "الوحش" لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُجري زيارة إلى الشرق الأوسط، تستغرق 3 أيام، في الفترة من 13 إلى 16 يوليو، وتشمل إسرائيل وفلسطين والسعودية.