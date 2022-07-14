حماس ترفض إعلان القدس

انت الان تتابع خبر حماس ترفض إعلان القدسوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وثيقة "إعلان القدس"، وقالت إن:" الإعلان تكريس لنهج واشنطن في الانحياز لإسرائيل ودعم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وصفت الحركة، في بيان، الخميس، "إعلان القدس" إمعانٌ في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وقالت الحركة إن الاتفاق، "لن يمنح الاحتلال شرعية على الأرض الفلسطينية".

واعتبرت حركة حماس الإعلان استمرار لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، وتحدثت عن انحياز الإدارة الأميركية إلى إسرائيل بشكل "فاضح وغير مقبول".

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، على "إعلان القدس الذي يرسخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل" وتعهد الولايات المتحدة بـ"قيادة عملية الاندماج الإسرائيلي في الشرق الأوسط".

وأكدت "الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات .. مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".

وتلتزم الولايات المتحدة بموجب الإعلان بالسعي إلى مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز مستويات مذكرة التفاهم، خلال "ظروف استثنائية" مثل إطلاق حركة حماس للصواريخ خلال 11 يوما في أيار/مايو 2021.

وتلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بمواصلة مناقشة التحديات والفرص في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، وأكدت الدولتان "ضرورة مواجهة القوى المتطرفة مثل حماس التي تسعى إلى تأجيج التوتر والتحريض على العنف والإرهاب" على حد تعبير الإعلان.

"ثوب العصابة"

عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، رأى أن الفلسطينيين غير مشمولين في جولة الرئيس الأميركي جو بايدن، والموضوع الفلسطيني في آخر اهتماماته.

وطالب زكي باستراتيجية جديدة ومؤسسات فاعلة، وقال إن "إسرائيل خرجت من ثوب الدولة إلى ثوب العصابة ولم يعد يعجبها أحد".