الرئيس الأميركي يلتقي رئيس وزراء إسرائيل

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رياض - احمد صلاح - اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

ويكثّف بايدن، غداة وصوله إلى إسرائيل حيث لقي ترحيباً حارّاً، محادثاته مع القادة الإسرائيليين ويبحث وإيّاهم الملفات الساخنة ويوقّع على "إعلان القدس" الذي يرسّخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته إنّ "إعلان القدس بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" سيكون "شهادة حيّة على الطبيعة الفريدة وصحة ومدى وعمق وحميمية" هذه العلاقة الثنائية.

وأضاف أنّ الوثيقة التي لم يطلق عليها الأميركيون حتى الآن اسم "إعلان القدس"، ستعبّر عن "موقف واضح وموحّد ضدّ إيران وبرنامجها النووي وعدوانها في سائر أنحاء المنطقة".

ويبقى الطريق الواجب اتّباعه في مقاربة الملف النووي الإيراني مصدر تباين بين الولايات المتحدة التي ترغب في تجربة المسار الدبلوماسي من خلال إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وإسرائيل التي تدعو لانتهاج الخط المتشدّد.