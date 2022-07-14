انت الان تتابع خبر إعلان القدس.. واشنطن تجدد تأكيد دعمها لحل الدولتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس على “إعلان القدس الذي يرسخ التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان جددت الولايات المتحدة، التأكيد على دعمها لحل الدولتين ومستعدة للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين من أجل هذا الهدف.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة “مستعدة لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية” لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.

وتابع “الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لمواجهة عدوان إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتعاونان في مشروعات دفاعية جديدة من بينها منظومات اعتراضية تعمل بالليزر.

ولفت البيان، إلى أن الولايات المتحدة تدعم دور إسرائيل في “هيكل إقليمي قوي” وزيارة بايدن للسعودية تتصل بهذا الهدف.

مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن هويته قال إنّ “إعلان القدس بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل” سيكون “شهادة حيّة على الطبيعة الفريدة وصحة ومدى وعمق وحميمية” هذه العلاقة الثنائية.