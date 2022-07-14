انت الان تتابع خبر السعودية تُعلن بدء التسجيل لأداء مناسك العمرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف للقادمين من جميع دول العالم اعتبارا من الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج السعودية يبدأ في غرة شهر محرم للعام 1444هـ، الموافق 30 تموز الحالي.

وأشارت إلى أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل السعودية من خلال تطبيق "اعتمرنا"، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين.