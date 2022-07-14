انت الان تتابع خبر طائرتان مجهولتان تطلقان النار على منزلين شمال العراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، أن طائرتين أطلقتا النار ضد منزلين في نينوى.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، إن طائرتين مجهولتا الهوية، قامتا بإطلاق النيران بشكل عشوائي ضد منزلين في بعشيقة بنينوى الواقعة على بعد 500 كم شمال بغداد.

وأضافت أن حصيلة الهجوم كانت اضراراً مادية في المنازل المستهدفة فضلا عن رعب للعائلات داخل المنزلين.

وأشارت الشرطة إلى أن أسباب إطلاق النار لغاية اللحظة غير معروفة، وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب والجهات.