انت الان تتابع خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو دول المنطقة لمواجهة إيران والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، الأربعاء، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، إن:" إيران تشكل تهديدًا إقليميًا وعالميًا، ودعا دول المنطقة إلى مواجهة الجمهورية الإسلامية".

وأضاف كوخافي، أن" التعاون العملياتي والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعتبر دليلًا على التحالف الاستراتيجي المهم بين الدولتين".

وتابع "أن العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين تعد "ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والتعامل مع التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط".

وتحدث كوخافي عن "السعي لخلق فرص متنوعة جديدة للتعاون جوًّا وبحرًّا وبرًّا"، مضيفاً: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة تعتبر ركيزة أساسية بالحفاظ على الاستقرار الاقليمي وبمواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران التي لا تهدد إسرائيل فحسب، بل تشكل تهديدًا إقليميًا وعالميًا يجب ان تتحرك في مواجهته دول المنطقة معا".

وزار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مجمع عسكري متعدد الأبعاد والمستويات التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في مطار بن غوريون الدولي، واستعرض أنظمة القبة الحديدية والسهم (حيتس) ومقلاع داوود ونظام الليزر الجديد درع النور.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "أنظمة الدفاع الجوي التي عُرضت أمام الرئيس الأميركي تعتبر عاملا مركزيًا في الاستعداد العملياتي في مواجهة إيران".

وأشار الجيش إلى "استعراض الفرص الأمنية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها المشاريع المشتركة للدولتين وخاصة فيما يتعلق بمجالات بناء القوة العسكرية والاستخبارات والتكنولوجية".

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الأربعاء، بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "على نحو أكبر".

وسيلتقي بايدن (79 عاما) مسؤولين إسرائيليين، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، قبل أن يتوجه إلى السعودية.

وكان في انتظار الرئيس الأميركي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ولابيد.

وتعهد الرئيس الأميركي في تصريحات بعد استقباله بـ "إعطاء دفع لعملية اندماج إسرائيل" في الشرق الأوسط. وطبّعت إسرائيل خلال السنتين الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربية جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

كما تعهد بايدن بأن بلاده وإسرائيل "ستعززان علاقتهما على نحو أكبر" في إشارة إلى شراكة تتعلق "بأنظمة الدفاع الأكثر تطورا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي من جهته، إن البلدين سيبحثان إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" ضد إيران.