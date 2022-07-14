انت الان تتابع خبر اندماج إسرائيل في المنطقة.. أهم العهود التي قطعها بايدن لاسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعطاء دفع لعملية "اندماج" إسرائيل في المنطقة، في وقت شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" مع واشنطن ضد إيران.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد وصوله إلى إسرائيل الأربعاء في أول جولة له إلى الشرق الأوسط، بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل "على نحو أكبر".

وسيلتقي بايدن (79 عاما) مسؤولين إسرائيليين، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، قبل أن يتوجه الى السعودية.

وكان في انتظار الرئيس الأميركي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ولابيد.

وتعهد الرئيس الأميركي في تصريحات بعد استقباله بـ "إعطاء دفع لعملية اندماج إسرائيل" في الشرق الأوسط. وطبّعت إسرائيل خلال السنتين الأخيرتين علاقاتها مع أربع دول عربية جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

كما تعهد بايدن بأن بلاده وإسرائيل "ستعززان علاقتهما على نحو أكبر"، في إشارة إلى شراكة تتعلق "بأنظمة الدفاع الأكثر تطورا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي من جهته إن البلدين سيبحثان إعادة بناء "تحالف عالمي قوي" ضد إيران.

وأضاف "سنناقش الحاجة إلى إعادة بناء تحالف عالمي قوي يقف في وجه البرنامج النووي الإيراني".

وكان رئيس الوزراء لابيد الذي تولى مهامه قبل أقل من أسبوعين ويستعد لانتخابات جديدة هذا العام، قال قبل ايام إن المحادثات "ستتركز أولا وقبل كل شيء على إيران".

وقبيل وصول بايدن، صرح الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن زيارة الرئيس الأميركي لن تحقق "الأمن" لإسرائيل.

وقال رئيسي "إذا كانت زيارات المسؤولين الأميركيين الى دول المنطقة تهدف الى تعزيز موقع النظام الصهيوني وتطبيع علاقات هذا النظام مع بعض الدول، فهذه الجهود لن تحقق الأمن للصهاينة بأي طريقة كانت".

ويتوقع أن تتطرق الزيارة الى نظام دفاعي جديد تعمل إسرائيل على تطويره ويستخدم تقنيات الليزر من اجل مواجهة الطائرات المسيرة. ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون هذا الجهاز أساسيا في مواجهة ترسانة إيران من تلك الطائرات.

وتؤكد إسرائيل أنها ستبذل كل ما يمكن لكبح طموحات إيران النووية، كما تعارض بشدة العودة إلى اتفاق 2015 الذي ينصّ على تخفيف العقوبات على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي، والذي انسحبت منه واشنطن خلال عهد ترامب، ما دفع طهران الى استئناف أنشطتها بشكل أوسع.

من القدس إلى بيت لحم

في بيت لحم التي سيزورها بايدن، علقت اليوم لوحة كبيرة كتب عليها بالأحمر وباللغة الإنجليزية "السيد الرئيس، هذا هو الفصل العنصري"، وهي تهمة يوجهها الفلسطينيون لإسرائيل.

وتحسّنت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين في عهد بايدن، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب، الذي كان داعما بقوة لإسرائيل.

وانتشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء وسط القدس المحتلة في ساعة مبكرة الأربعاء.

ورفعت إسرائيل ألف علم في أنحاء القدس المحتلة للترحيب بالرئيس الأميركي الذي لم يلغ قرار سلفه دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة إسرائيل.

وقبل الزيارة اتهم الفلسطينيون بايدن بعدم الوفاء بتعهده استعادة الدور الأميركي كوسيط حيادي في النزاع.

وقال جبريل الرجوب، القيادي الفلسطيني في حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، "نسمع فقط كلمات جوفاء ولا نتائج".

وسيلتقي بايدن الرئيس الفلسطيني في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، لكن من غير المتوقع صدور إعلانات جديدة عن عملية السلام المجمدة منذ سنوات طويلة.

وقالت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها تتابع زيارة الرئيس الأميركي "ببالغ الخطورة" كونها تمثل "تجسيدا عمليا للدعم الأميركي المطلق للاحتلال والانحياز الفاضح له".

وتشهد إسرائيل أيضا أزمة سياسية قبيل الانتخابات المتوقعة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن لقاء وجيزا الخميس مع صديقه القديم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق وزعيم المعارضة حاليا بنيامين نتنياهو الذي يسعى للفوز في الانتخابات المقبلة.

خطوات تطبيع

وشهدت العلاقات الأميركية الفلسطينية توترا مؤخرا في أعقاب استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي تحمل أيضا الجنسية الأميركية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أيار/مايو أثناء تغطيتها عملية للجيش في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتوصلت الأمم المتحدة إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص صادر من موقع إسرائيلي، وهو ما رجحته واشنطن من دون أن تجزم به، لكنها استبعدت أن يكون ما حصل متعمدا.

وندّدت عائلة أبو عاقلة بنتائج التحقيق الأميركي، ولم يعلّق البيت الأبيض على طلب العائلة لقاء الرئيس في القدس المحتلة.

لكن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان قال لصحافيين الخميس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "تحدث منذ وقت قصير إلى عائلة" أبو عاقلة و"دعاها إلى الولايات المتحدة للقائه والتواصل المباشر معه".

وقالت لينا أبو عاقلة، ابنة شقيق شيرين، الأربعاء لفرانس برس "تلقينا اتصالا (من بلينكن) قبل ساعات قليلة وكررنا طلبنا مقابلة الرئيس".

وحول الدعوة إلى واشنطن، قالت أبو عاقلة إن العائلة "تفكّر بالأمر".

السعودية محطة مهمة

ويُنظر إلى زيارة بايدن للسعودية على أنها جزء من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط التي هزتها الحرب في أوكرانيا، من خلال إعادة التواصل مع هذه الدولة، المورد الرئيسي للنفط والحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة على مدى عقود.

ويستبعد أن يحصل اعتراف سعودي بإسرائيل في المدى القريب. وقال مسؤول إسرائيلي لصحفيين طالبا عدم كشف هويته إن "زيارة بايدن إلى إسرائيل وسفره منها في رحلة مباشرة إلى السعودية يعكسان ديناميكية التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة".

وتابع "نأمل في أن تكون الخطوات التي نتّخذها الآن البداية، ونحن نعمل على أن تكون بداية لعملية التطبيع".

وحذّرت حركة حماس في بيانها اليوم من "توسيع دائرة التطبيع".