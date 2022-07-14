انت الان تتابع خبر الرئيس اللبناني: سنقدم شكوى بحق اسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن:" لبنان سيقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل في حال استمرت بخرقها الأجواء اللبنانية"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأكدت الرئاسة أن عون أبلغ موقفه إلى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو، مشيرا إلى أن الخروقات الإسرائيلية باتت شبه يومية، وتنتهك قرار مجلس الأمن 1701.

وشدد عون على أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي نشوب خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات "اليونيفيل" في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية.

وأعرب عن أمله أن يمدد مجلس الأمن لقوات "اليونيفيل" نهاية الشهر المقبل، مقدراً دورها في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

بدوره جدد لازارو، بحسب البيان، التزام قيادة "اليونيفيل"، مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار.