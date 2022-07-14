انت الان تتابع خبر يائير لابيد لـ بايدن: وصفت نفسك سابقاً بأنك صهيوني.. وأنت خير أصدقاء اسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الاربعاء، خلال مراسم استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن في مطار بن غوريون، إن:" بلاده ستبحث ضرورة إعادة تشكيل حلف عالمي قوي كفيل بوقف البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف أن" إسرائيل ستجري محادثات حول قضايا الأمن القومي وبناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب الشرق الأوسط".

وتابع لابيد للرئيس بايدن: "قد وصفت نفسك سابقا بأنك صهيوني. وقلت إنه لا ضرورة لأن تكون يهوديًا؛ لكي تكون صهيونيًا. ولك الحق فيما قلتها، علمًا بأنك تشكل شخصية صهيونية مرموقة، وأحد خير أصدقاء إسرائيل عبر تاريخها".