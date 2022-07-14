مستشار بايدن يتحدث عن قنصلية أميركية للفلسطينيين بالقدس الشرقية

انت الان تتابع خبر مستشار بايدن يتحدث عن قنصلية أميركية للفلسطينيين بالقدس الشرقيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي ومساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن جيك سوليفان، الاربعاء، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إنّ:" البيت الأبيض يريد قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الشرقية".

وأضاف سوليفان" موقفنا هو أننا نريد قنصلية في القدس الشرقية. وبالطبع يتطلب ذلك التعامل مع الحكومة الإسرائيلية. ويتطلب التعامل مع القيادة الفلسطينية كذلك. وسنستمر في القيام بذلك خلال الرحلة".

وتابع سوليفان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع أسرة مراسلة "قناة الجزيرة" الشهيدة شيرين أبو عاقلة "ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر".

ويتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق إلى إسرائيل المحطة الأولى في زيارته للشرق الأوسط والتي سيزور خلالها أيضا الأراضي الفلسطينية ثم السعودية.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية قبل أن يقلع مباشرة من تل أبيب إلى السعودية.

كما سيحضر الرئيس الأميركي بمدينة جدة السعودية في اليوم الأخير من زيارته قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.