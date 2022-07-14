الصين: اطلاق قمر صناعي جديد لنقل البيانات

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رياض - احمد صلاح - أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لنقل البيانات إلى المدار، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين الأربعاء.

وأرسلت القمر الصناعي "تيانليان II-03" في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 3بي".

ويذكر أن "تيانليان II-03" هو الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض.

وسيوفر هذا القمر الصناعي نقل البيانات وخدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة، للمركبات الفضائية المأهولة وسواتل موارد المدار المنخفض والمتوسط، وسيدعم كذلك خدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية.