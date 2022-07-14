انت الان تتابع خبر مقتل شخص وفقدان 8 إثر فيضانات في الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي شخص واحد مصرعه فيما لا يزال ثمانية في عداد المفقودين، إثر فيضانات ناجمة عن العواصف المطيرة التي اجتاحت قرية في مدينة وود اليانتشي بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

وذكرت مديرية المقاطعة لإدارة الطوارئ، أن الحادث وقع مساء الثلاثاء في قرية دونغفنغ ببلدة تشاويانغشان، حيث شارك أكثر من 700 رجل إنقاذ في البحث عن المفقودين، وتم إخلاء جميع القرويين المتضررين إلى أماكن آمنة.

وأعلنت الصين، أمس عن تخصيصها حوالي 40 مليون دولار للإغاثة من الكوارث.