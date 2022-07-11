

انت الان تتابع خبر تراجع مستمر بإصابات كورونا في الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، منها 94 مصحوبة بأعراض و 335 بلا أعراض.

وسجل بر الصين الرئيسي 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبل يوم منها 101 إصابة مصحوبة بأعراض و319 بلا أعراض. ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 226704 إصابات مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل العاصمة بكين إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق سواء مصحوبة بأعراض أو بلا أعراض.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل ست إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل خمس إصابات قبل يوم و63 إصابة محلية بلا أعراض مقابل 52 في اليوم السابق.