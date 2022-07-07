انت الان تتابع خبر الحكم على وزيرة جزائرية سابقة بالسجن 4 سنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر، حكماً على وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، بالسجن 4 سنوات بتهم وقضايا تتعلق بالفساد.

وتمت متابعة الوزيرة السابقة خليدة تومي في ملف فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

وفي 8 يونيو السابق، مثلت الوزيرة السابقة ومن معها، أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد وقع بتاريخ 7 أبريل الماضي، عقوبات بالحبس النافذ في حق تومي ومن معها من إطارات القطاع، حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.