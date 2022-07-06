انت الان تتابع خبر موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا.. احتفالات العيد فيها وتوجيهات بشأن الأضاحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف في سوريا، بالإعلان عن موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثيرين ممن يريدون معرفتها للإستعداد له.

موعد وقفة عرفة 2022 في سوريا

وأوضح المجلس أن وقفة عرفة تكون يوم الجمعة 8 يوليو القادم، ويكون يوم السبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي من أهم المناسبات التي يحتفل بها كل المسلمين فيها بشكل مستمر، ويحضر الجميع شعائر صلاة العيد وذبح الأضحية.

آداب ذبح الأضحية في سوريا بالعيد

وحرصت العاصمة السورية دمشق على فرض على جميع أصحاب محلات الجزارة الذين يريدون ذبح الأضاحي أثناء ايام عيد الأضحي المبارك، أن يحصلوا على رخصة الذبح المؤقتة في هذه الفترة، ولابد أن يتم التواصل مع مديرية الشؤون الصحية في مجمع خدمات منطقة كفر سوسة للحصول على رخصة ذبح الأضحية في أيام العيد ومعهم العديد من الوثائق التي تثبت ذلك.