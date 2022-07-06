انت الان تتابع خبر خبير يفجّر مفاجأة حول تسرّب كورونا من مختبر والدولة المسؤولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد التحقيق الذي اجراه على مدار سنتين حول منشأ جائحة كورونا، ألقى الاقتصادي الأميركي الشهير، رئيس لجنة الفيروسات التاجية في مجلة "لانسيت" العلمية المرموقة، البروفيسور جيفري ساكس، خلال مؤتمر دولي، باللوم على الولايات المتحدة الأميركية في تسرب فيروس كورونا، مؤكدا عن اقتناعه التام بأن جائحة فيروس كورونا كانت نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أميركي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

ولم يتضح إذا كان ساكس يعتقد أن فيروس كوفيد-19 نشأ في الولايات المتحدة، أم أنه كان نتيجة التعاون بين العلماء الأميركان والصينيين في معهد ووهان بالصين.

وأشار البروفيسور ساكس، الذي تم تسميته مرتين ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم عن طريق مجلة "تايم" Time، إنه ليس هناك تأكيد للأمر، مؤكدا ان المسؤولين الأميركيين لا يريدون البحث فيما مضى، وتم التقاط هذه التصريحات من قبل مسؤولي الحكومة الصينية، الذين شددوا على أن الموضوع تحت "البحث الدقيق".

يذكر ان ساكس قد نشر سابقا ورقة في "المجلة العلمية للأكاديمية الوطنية للعلوم" في الولايات المتحدة، شارك في تأليفها مع أستاذ علم الأدوية الجزيئي، نيل هاريسون، أكد فيها الخبيران أن فيروس كورونا المستجد كان تسريبا بيولوجيا، وطالبا العالم بالشفافية من جانب الإدارات الفدرالية والجامعات الأميركية.

كما نشر موقع "بروجيكت سنديكيت"، مقالا للعالمين بـ"جامعة كولومبيا" جيفري ساكي ونيل هاريسون، تحدث عن تفاصيل التحقيقات الاستخباراتية التي أجريت بشأن احتمالية التخليق البيولوجي للفيروس، وخلص العالمان، إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة وجهت منذ بداية الوباء صابع الاتهام إلى الصين، بسبب ظهور أول الحالات في ووهان، فإن القصة الكاملة لتفشي المرض قد تتضمن دور أميركا في البحث عن فيروسات كورونا ومشاركة التكنولوجيا الحيوية الخاصة بها مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين، واستدل العالمان على ذلك بدليل تعاون ثلاثي يضم باحثين من معهد ووهان لعلم الفيروسات.