انت الان تتابع خبر عزت يدعو لإيجاد برامج تثقيفية عربية بمجال التكنولوجيا الرقمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الجامعات العربية للمساهمة في ايجاد قنوات لتطوير برامج تثقيفية عربية في مجال التكنولوجيا الرقمية لان ذلك يعد خطوة لكسر حاجز التعرف على التكنولوجيا الحديثة في مجتمعاتنا العربية .

واشار سلامة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر " تثقيف رائد الاعمال والمستهلك والاسواق في العالم الرقمي" الذي عقد في عمان الى عائق اللغة الذي يحول دون انتقال الثقافة الرقمية بشكل فعال الى مجتمعاتنا العربية.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاربعاء فقد اكد الدكتور سلامة خلال المؤتمر الذي شارك في فعالياته خبراء في مجال التكنولوجيا الرقمية من داخل الاردن وخارجه اهمية رفع الوعي والثقافة المجتمعية اتجاه الابتكارات التكنولوجية واستخدامتها واثارها .

واشار الى اهمية أن يصبح رفع الوعي اتجاه الابتكارات التكنولوجية منهجاً للتدريس في الجامعات العربية بحيث تصبح الجامعات مساهم فاعل في تغيير ثقافة المجتمع نحو التمتع بالتكيف والمرونة مع المستجدات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية كل يوم.

وقال سلامة إن التركيز على مفهوم "تثقيف رائد الاعمال والمستهلك والاسواق في العالم الرقمي" يدفعنا الى التوجه نحو افق جديد في عالم التواصل مع الاسواق والعملاء وايصال الافكار والتقنيات الحديثة لهم بطريقة تخاطب عقولهم ووعيهم لنقلهم الى مستوى معرفي جديد يسهم في محاربة مقاومة التغيير وفي رفع الوعي بكيفية تقييم التكنولوجيا واثرها على المجتمع.

بدوره قال الوزير السابق والمحلل الاقتصادي الدكتور معن القطامين " تخترق التكنولوجيا عالمنا بشكل لا مثيل له فلك ان تتخيل انه بعد عدة سنوات لن نحتاج الى سائق تكسي فتكسي سيصبح ذاتي القيادة كما اننا لا نحتاج الى الذهاب الى البنك فالعملات اصبحت رقمية ومن خلال تداولها فان البنك يعرف كل شيئ عنك وقد لا تحتاج الى زيارة الطبيب بشكل متكرر نظرا لوجود روبوت يمكن ان يتابع حالتك الصحية في المنزل

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واضاف القطامين " لقد اعتدنا ان هناك قطاعات توفر الكثير من الوظائف لكنها لن تعود كذلك فالمستقبل يعيد تشكيل الوظائف معتمدا على الاثر التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية وهو ما قد يلغي وظائف كثيرة ولكن في ذات الوقت سيوفر العديد من الوظائف في قطاعات يتم اعادة تشكيلها الان او قطاعات تولد الان .

واشار الى انه افضل 10 مهن في عالم لعام 2022 هي مصمم العاب فيديو ومنظم ملاحة جوية ومهندس برمجيات وممرض معتمد وجراح اعصاب وجراح تجميل ومهندس نفط ومدير تنفيذي وممرض ممارس اضافة الى محلل آمن معلومات .

وناقش المشاركون خلال المؤتمر امكانية بناء قنوات مختصة لثقيف رائد الاعمال والمستهلك والسوق وبناء معرفة متكاملة حول التغيرات التكنولوجيا وما يطرأ عليها من ابتكارات متتالية وتوليد الثقافة والوعي لدى جميع هؤلاء بالابتكارات التكنولوجية واستخداماتها وآليات تطبيقها اضافة الى تفعيل الدور الاقتصادي والمجتمعي لتجد التكنولوجيا الرقمية سبيلها للانتشار والاستخدام والتطبيق السليم في المجتمعات العربية.