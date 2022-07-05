انت الان تتابع خبر إعانة البحث عن عمل 1443.. الطريقة والشروط لكل اللي عايز يحصل عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب العديد من الشباب عن فرص عمل تناسبهم، وهم يقومون بالبحث عن الطريقة التي يتم عن طريقها التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443 في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، وتم العمل على فتح باب التسجيل أمام كل من يريدون الحصول على وظائف.

طريقة ورابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل 1443

يقوم في البداية من يريد الحصول عليها الدخول إلى بوابة نفاذ الإلكترونية السعودية.

وبعد هذا يضغط الشخص على أيقونة طاقات.

والقيام بعد ذلك بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

وعن طريق قائمة البرامج يتم الضغط على أيقونة البحث عن عمل.

شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل