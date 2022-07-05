انت الان تتابع خبر أمريكا: مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 بمسيرة عيد الاستقلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مسؤولون أمريكيون الاثنين، ان مسلحا قتل 6 أشخاص، بأعيرة نارية في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في ولاية إلينوي.

وأفادت الشرطة ومسؤول محلي في أمريكا، أن إطلاق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو، أدى إلى جرح 24 شخصا.

وكانت شرطة ولاية إلينوي قد أعلنت في وقت سابق في تغريدة أنها "تقدم المؤازرة حاليا لشرطة هايلاند بارك في حادث إطلاق نار نشط خلال مسيرة هايلاند بارك".

وقال مكتب شرطة مقاطعة لايك المسؤول عن المنطقة التي تضم مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو حيث وقع إطلاق النار، إنه يقدم المساعدة في "حادث إطلاق نار على طريق مسيرة يوم الاستقلال".

وأعلنت هايلاند بارك في أعقاب الحادث إلغاء جميع احتفالات الرابع من تموز/يوليو.

وأفاد النائب الأميركي براد شنايدر الذي شارك في المسيرة على تويتر، أن "مسلحا قام بفتح النار في هايلاند بارك خلال مسيرة يوم الاستقلال".

وأضاف "سمعت عن وقوع خسائر في الأرواح، وإصابة أشخاص بجروح. تعازيّ لعائلات وأقارب الضحايا، وصلواتي للمصابين ولمجتمعي" مضيفا "هذا يكفي".

وتتسبب حوادث إطلاق النار بمقتل نحو 40 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة، ويشمل الرقم حالات الانتحار، وفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة "أرشيف عنف السلاح".

وأعاد الجدل حول حيازة السلاح في الولايات المتحدة وقوع مجزرتين في أيار/مايو، أسفرتا عن مقتل 10 متسوقين سود في متجر في شمال ولاية نيويورك، و21 شخصا معظمهم من الأطفال في مدرسة في تكساس.

وفي أعقاب هاتين المجزرتين أقر الكونغرس أول مشروع قانون منذ عقود يفرض بعض القيود على حيازة الأسلحة النارية، وقد وقّعه الرئيس جو بايدن أواخر حزيران/يونيو، معتبرا أنه رغم عدم تلبية هذا التشريع لما هو مطلوب حقا إلا أنه قد يساهم في إنقاذ حياة الناس.