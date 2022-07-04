انت الان تتابع خبر اختناق أكثر من 300 شخص جراء استنشاق غاز الكلورفي العراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مسؤولون عراقيون أن تسريب لغاز الكلور في منشأة تنقية مياه جنوب العراق تسبب بإصابة 300 شخص على الأقل.

ووقع الحادث مساء الأحد عندما تسرب الغاز القاتل على الأرجح من حاوية في المنشأة الواقعة بمديرية قلعة سكر شمال مدينة الناصرية جنوب العراق.

وقال عباس جابر، نائب محافظ ذي قار إن “مئات الأشخاص عانوا من ضيق بالغ في التنفس جراء التعرض للغاز ونقلوا إلى مستشفى قريب”.

وأضاف أن “المحافظ شكل لجنة اليوم الاثنين للتحقيق في ملابسات محيطة بالتسرب”، مشيرا إلى أن “المسؤولين المهملين سيحاسبون”.

ذي قار من أفقر محافظات العراق كما تعد تاريخيا من أقلها نموا وتطورا. ويشكو السكان من عدم توفر الكهرباء ومياه الشرب. كما كانت مسرحا لاحتجاجات مناهضة للحكومة، وشارك العديد من شباب المحافظة في الحركة الاحتجاجية 2019، التي كانت الأكبر في تاريخ العراق.

ضربت كوارث تتعلق بالسلامة العامة المدينة من قبل. فالعام الماضي، قضى أكثر من 90 شخصا بينهم مرضى وعاملون بالرعاية الصحية، عندما اندلع حريق في مستشفى الحسين التعليمي.

وألقى المسؤولون باللوم على التهاون في إجراءات السلامة وغيره من أشكال الإهمال. روسيا اليوم