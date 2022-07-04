انت الان تتابع خبر فيضانات الهند تواصل أخذ الأرواح : 221 شخص في ذمة الله والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل فيضانات الهند أخذ الأرواح بعدما انهارت التربة فى ولاية مانيبور بشمال شرق البلاد وتسببت في مقتل 221 شخص حصيلة نهائية.

وصل عدد القتلى اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو نتيجة انهيار التربة فى ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، إلى 42 شخصا بينهم 27 من العسكريين.

وقالت وسائل الإعلام الهندية أن الكتل الترابية والصخور بالقرب من محطة السكة الحديد قيد الإنشاء، قد انهارت وفي المنطقة يقع مقر السرية رقم 107 التابعة للقوات البرية.

وأضافت بأنه يوجد بين القتلى في انهيار التربة فى ولاية مانيبور بشمال شرق الهند بعض المهندسين والعمال والعديد من السكان المحليين.

وتستمر قوات الإنقاذ في مواصلة العمل من أجل البحث عن الضحايا والمصابين في حادث انهيار التربة فى ولاية مانيبور بشمال شرق الهند.