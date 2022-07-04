انت الان تتابع خبر عاجل الهند.. مصرع 16 شخصا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم من بينهم طلبة مدارس جراء سقوط حافلة من طريق جبلي فى منطقة كولو بمقاطعة “هيماتشال برادش” شمال الهند.

وأعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو مصرع 16 شخصا على الأقل بينهم طلبة مدارس جراء سقوط حافلة من طريق جبلى فى منطقة كولو.

وأضافت السلطات الهندية أن الحافلة كانت متجهة إلى سينج وسقطت في ممر ضيق بالقرب من قرية جانجلا في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت البلاد.

وانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع سقوط حافلة من طريق جبلي فى منطقة كولو وتتعامل مع الحطام من أجل انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.