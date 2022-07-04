انت الان تتابع خبر الأردن تطيح بالمسؤولين على خلفية كارثة تسرب غاز الكلورين السام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطاحت الحكومة الأردنية اليوم الأحد الموافق 3 يوليو بعدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب غاز الكلورين السام والتي وقعت في ميناء العقبة جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أنه تم إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز وأن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني أن فريق التحقيق أعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة أخرى من المسؤولين في الشركة ومدير عام الهيئة البحرية.

وقال بشر الخصاونة أن الحكومة ستعلن عن نتائج التحقيق بصورة كاملة في حادثة تسرب غاز الكلورين السام في وقت لاحقا وسيتم إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم.