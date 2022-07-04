انت الان تتابع خبر عاجل المغرب : تحذير من “ذروة كورونا” في أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الخبراء في مجال الصحة من ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع كبير في عدد الإصابات في المغرب وذلك في وقت العطلة الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع أن تشهد إجازة عيد الأضحى المبارك تجمعات كبيرة أثناء الخروج للتنزه وتجمعات عائلية وحفلات خارجية في سهرة العيد وغيرها من التجمعات التي يسهل في الإصابة وانتشار أكثر لفيروس كورونا.

وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المغرب حيث أكد وزارة الصحة المغربية أن نسبة الإصابة بالفيروس 3000 حالة كمتوسط يومي.

وأكد الخبراء في مجال الصحة على أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب سيواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، رغم أن الأرقام لا تعكس الحقيقة الوبائية على أرض الواقع.