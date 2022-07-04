انت الان تتابع خبر أمريكية تزوجت 11 مرة : خطيبها رقم 12 جابلها حالة نفسية ولسه عندها أمل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كسرت إمرأة أمريكية كل الأرقام القياسية التي من الممكن أن تشاهدها حيث أنها نجحت في الزواج 11 مرة وأقامت حفل زفاف في كل مرة تزوجت فيها لتعلن أنها عروس جديد.

المرأة الأمريكية التي تدعى مونيت دياس تبلغ من العمر 52 عاماً تبحث عن الاستقرار في كل مرة تتزوج فيها حيث أنها فشلت في الـ11 مرة التي تزوجت فيها.

وأقبلت مونيت دياس على الخطوبة والزواج من الشخص رقم 12 ولكن حدثت مشادة مع خطيبها أدت إلى دخولها في حالة نفسية سيئة لأنها فشلت في الزواج منه.

وأكدت المرأة الأمريكية على أنها تأمل في العثور على الزوج الثاني عشر والأخير لها بعد عشرات الزيجات التي باءت بالفشل لتعيش حياة تستحقها من جديد.