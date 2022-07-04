انت الان تتابع خبر أول مصاب بجدري القرود يحكي قصته : كنت أحتاج إلى مسكنات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أول مصاب بجدري القرود عن تجربته مع الفيروس الجديد وعن الأعراض التي شعر بها وكيفية التعامل مع هذا المرض الجديد الذي بدأ ينتقل وينتشر في الكثير من دول العالم.

وقال مات فورد أول أمريكي يصاب بفيروس جدري القرود أنه يجب أخذ الأمور بجدية عندما يكون التعامل مع هذا المرض لأنه أصيب بسبب ملامسته لجلد مريض أخر.

وأضاف أنه بدأت تظهر عليه بقع حمراء على وجهه وذراعيه ويده وبطنه وبعض المناطق الأخرى وفي بعض الأحيان كانوا مؤلمين للغاية لدرجة إنه كان يحتاج إلى مسكنات للألم من أجل النوم.

وأوضح أول أمريكي يصاب بفيروس جدري إنه لاحظ في البداية نقاطًا داخل وحول منطقة ملابسه الداخلية، مما يشير إلى إصابته بالفيروس وخلال أيام قليلة انتشروا في بقية جسده.

وأكد “فورد” على أنه أحصى 25 نقطة في جسده بعد ظهورها بدأت تمتلأ بالسوائل وأصبح يشعر بالحكة، والعديد منها في “المنطقة الحساسة” مؤلمًا للغاية لدرجة أنه جعله غير قادر على النوم ليلاً دون تناول المسكنات.

وتابع أنه يعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا في المراحل المبكرة، تتراوح بين الحمى والقشعريرة والعرق الليلي والسعال، وهو يعزل نفسه الآن في المنزل مع تلاشي معظم الأعراض إلى حد كبير.