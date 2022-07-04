انت الان تتابع خبر استراليا تعلن حالة الطوارئ.. وأوامر بإخلاء المنازل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمرت خدمات الطوارئ الأستراليّة آلاف الأشخاص في سيدني بإخلاء منازلهم، الاثنين، بعد أن غمرت الأنهار الفائضة مساحات شاسعة من الأراضي فيما تسبّب أكبر سدّ في المدينة بتشكّل سيول، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا للوكالة، قال رجال الإنقاذ إنّهم :" أنقذوا نحو 20 شخصًا خلال الساعات الــ12 الماضية، العديد منهم حوصِروا داخل سيّارات على طُرق اجتاحتها الفيضانات في نيو ساوث ويلز، خلال اليوم الثالث من الأمطار الغزيرة التي هطلت على الساحل الشرقي".

وتتأثّر أستراليا بالأشكال الحادّة لتغيّر المناخ، إذ تتعرّض بانتظام لموجات جفاف وحرائق غابات مدمّرة، فضلا عن فيضانات متكرّرة تزداد شدّتها على نحو متزايد.

وقال المسؤول في خدمات الطوارئ بالولاية آشلي سوليفان إنّ نحو 32 ألف شخص تلقّوا أوامر بالإخلاء أو تحذيرات في نيو ساوث ويلز، موضحا أنّ المياه في بعض المناطق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها خلال كوارث الفيضانات المميتة التي تعرّض لها الساحل الشرقي لأستراليا في العامين الماضيين.

ولقي أكثر من 20 شخصًا حتفهم في آذار الماضي بسبب فيضانات وسيول جرفت السيّارات في الطُرق.

وحوّلت مياه الأنهار الموحلة ذات اللون البنّي، صباح اليوم، مساحة كبيرة من الأراضي إلى بحيرة في ضاحية كامدن، جنوب غربي سيدني.

وأظهرت لقطات تلفزيونيّة طرقًا اختفت تحت الماء، ومنزلا متنقّلا واحدا على الأقل مقلوبا على جانبه.

وتدفّقت كمّيات كبيرة من المياه من سدّ واراغامبا الأحد.

ويقع السد الضخم في الضواحي الغربيّة لسيدني ويوفّر معظم مياه الشرب في المدينة.